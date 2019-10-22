Казань, , 00:19 — REGNUM В Казани с 21 по 27 октября проходит неделя без бумаги. В числе мероприятий запланирован обмен книгами (буккроссинг), сбор макулатуры, участникам подарят скидку на покупку одежды и добробуков, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

В городе установлены несколько боксы для сбора макулатуры, собранное сырье в дальнейшем отправят на переработку. Кроме того, предлагается отказаться от бумажных стаканчиков для напитков навынос, которые производятся из смеси бумаги и пластика и не поддаются переработке.

Одноразовые стаканчики активисты призывают заменить на термосы, многоразовые кружки или тамблеры. Также будет проведен сбор средств для посадки деревьев в одном из соцучреждений Казани.

Напомним, впервые неделя без бумаги прошла в 2017 году в Нижегородской области. В Казани акция будет проходить во второй раз.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из недавно проведенных эко-акций вызвала недовольство жителей Казани. Так, активисты проекта «Эко-воскресенье» в Татарии перекрыли дорогу мешками с мусором в Казани. Таким образом активисты пытались привлечь общественное внимание к проблеме замусоренности берегов рек, в частности реки Казанки. Были перекрыты мусором две полосы на проспекте Ямашева в районе третьей транспортной дамбы. В сообществе в соцсетях эко-активистам указали на небезопасность подобной акции. Одна из пользователей отметила, что как раз в момент, когда на дороге были выставлены мешки с мусором, там проезжали знакомые с годовалым ребенком в машине. Из-за проливного внезапно начавшегося дождя мешки не были заметны, водителю автомобиля пришлось резко затормозить.

«Может можно привлекать внимание к проблеме так, чтобы при этом никто не пострадал… Ребята, создавать аварийную ситуацию на дороге — не лучшее решение», — отметила она.