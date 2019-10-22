Рига, , 00:11 — REGNUM Первые 12 студентов закончили в Риге академию пилотов национальной авиакомпании airBaltic — пишет портал Dienas Business. Все они уже заключили рабочие контракты и присоединились к авиакомпании в качестве вторых пилотов.

Вся программа обучения рассчитана на 18 месяцев и стартовала в 2018 году. Старший вице-президент компании Пауль Цалитис доволен показанными выпускниками результатами и считает, что у них есть все шансы стать высокими профессионалами в авиационной отрасли. Сейчас в Академии учится больше 50 человек.

В августе в международном аэропорту Лиепаи началось оборудование специального ангара для нужд Академии, а компания airBaltic заказала специальные тренировочные аппараты у компании Diamond Aircraft, чтобы укрепить учебную базу подготовки будущих лётчиков.

Пойти на этот шаг airBaltic заставил дефицит лётного состава. Компания обеспечивает полёты из Риги, Вильнюса и Таллинна в 70 городов мира. Оборот airBaltic за первые полгода 2019-го составил 219,465 млн евро, убытки 26,614 млн евро.