Москва, , 23:52 — REGNUM Назначение Валерия Фадеева главой Совета по правам человека (СПЧ) может способствовать расширению направлений деятельности консультативного органа и, в частности, может придать новый импульс защите социально-экономических прав граждан России, региональной проблематике и поддержке соотечественников за рубежом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявила заведующая кафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД России, профессор-исследователь НИУ Высшая школа экономики Оксана Гаман-Голутвина.

«Многие годы сотрудничества с Фадеевым дают основание для впечатления о нём как о человеке, который умеет слышать отличную от его собственной точку зрения. Он готов к содержательной полемике, готов к кооперации и умеет находить точки соприкосновения в случае необходимости конструктивного диалога», — заявила Гаман-Голутвина.

«Кроме того, он обладает опытом формирования институтов гражданского общества. Институт общественного проектирования (директором которого на протяжении многих лет являлся Фадеев) с полным основанием можно отнести к категории институтов гражданского общества», — подчеркнула она.

По её мнению, при Фадееве дополнительный импульс может получить такое направление деятельности СПЧ, как поддержка соотечественников за рубежом.

«Может получить развитие и защита социально-экономических прав: Россия занимает одно из лидирующих мест среди развитых стран по разрыву доходов между различными слоями населения», — считает она, поскольку Фадеев неоднократно поднимал тему необходимости совершенствования налогового законодательства.

«Кроме того, судя по активному интересу Фадеева в бытность главой Общественной палаты к региональной тематике, это измерение также может получить дополнительный импульс в деятельности СПЧ», — отметила эксперт.

Синтез различных типов деятельности — благоприятная предпосылка для работы Фадеева на новом посту, отметила эксперт.

«По образованию он физик, много работал в независимой журналистике, имеет опыт руководства Общественной палатой, что подразумевает кооперацию различных тематических направлений — в палате действует более десяти комиссий, люди различных точек зрения, опыта и взглядов», — отметила Гаман-Голутвина.

Занимавший ранее пост главы президентского Совета по правам человека 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку, и вместо него теперь назначен Валерий Фадеев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 21 октября.

Кроме того, решением главы государства из Совета исключены политолог Екатерина Шульман, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский. С другой стороны, в состав СПЧ вошёл журналист Кирилл Вышинский.