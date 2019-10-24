Москва, 24 октября 2019, 17:03 — REGNUM Медаль «Участнику миротворческой операции» учреждена приказом Министра обороны РФ № 645 от 24 октября 2017 года.
Медалью награждаются военнослужащие и гражданский персонал Вооружённых сил Российской Федерации за особые отличия, проявленные при подготовке, проведении и обеспечении миротворческих операций.
Граждане России, а также иностранные граждане, оказывавшие содействие в решении задач, возложенных на Вооружённые силы РФ при подготовке, проведении и обеспечении миротворческих операций.
Награждение медалью «Участнику миротворческой операции» производится приказом министра обороны Российской Федерации.
Вручение медали производится в торжественной обстановке.
Повторное награждение этой медалью не предусмотрено.
Читайте также: Награды России: медаль «Участнику маневров войск (сил) «Восток-2018»
Читайте ранее в этом сюжете: Министра финансов Дагестана наградили орденом за заслуги перед республикой