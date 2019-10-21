Челябинск, , 21:57 — REGNUM В Курчатовском районе Челябинска директор школы №89 получил предостережение прокуратуры. Поводом стали сборы с родителей денег на охрану, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Факты сбора пожертвований были опубликованы в местных СМИ. Выяснилось, что поборы именовались добровольными, но фактически были обязательными.

В прокуратуре пояснили, что если денег на охрану не хватает, то вопрос о деньгах положено ставить перед учредителем образовательного учреждения, а никак не перед родителями учащихся. Директор получил предостережение о недопустимости привлечения денег родителей на не добровольной основе.