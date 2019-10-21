Мурманск, , 21:45 — REGNUM Глава регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области Юлия Величко, получив десятки возмущённых комментариев за фото с банками красной икры, поспешила свести скандал к нулю и публично извинилась перед людьми.

«Уважаемые земляки, я приношу свои извинения за фото с банками икры! Это была неуместная шутка, вызвавшая ненужный ажиотаж!» — написала она в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, Юлия Величко разместила фото холодильника, заполненного банками красной икры. Пост вызвал волну возмущения среди подписчиков, а руководство партии «Единая Россия» посоветовало своей коллеге извинится перед людьми за нескромный жест. После того, как скандал начал набирать обороты, Величко заявила, что в ее холодильнике икры нет, а фото она взяла на просторах интернета.