Кострома, , 21:41 — REGNUM Семью Никитюк с четырьмя несовершеннолетними детьми судебные приставы силой выставили из дома, сообщает ТВ «Логос»

Собственница жилья, ее мама, сестра и четверо детей оказались без дома. Причина выселения — долги по кредиту. Его взяла мать хозяйки 15 лет назад под залог своей мини-гостиницы. Однако отель сгорел, банк переоформил ссуду под жилье, где была прописана заемщица. На тот момент это был небольшой дом. На его месте сейчас хозяева построили новое здание. Семья Никитюк считает, что новый дом к долгу отношения не имеет — это другое здание, с другим инвентарным номером. Приставы посчитали иначе.

Попытка жителей заблокировать вход и не пустить приставов оказалась безуспешной. Представители исполнительной власти сняли дверь с петель, а затем оцепили вход.

Съемочную группу костромской телекомпании в дом не пустили. Как не пустили и собственника на арест вещей в дом. Он проводился в присутствии приставов, понятых и взыскателя.

Сейчас оставшихся без крова приютили родственники. Приставы направили письмо в администрацию города Костромы о предоставлении жилья несовершеннолетним. Судебное решение о выселении было принято в 2017 году. Семья Никитюк продолжает судиться с банком, оспаривая правомерность залогового имущества.