Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Американская корпорация Facebook заблокировала четыре сети аккаунтов — три из Исламской Республики Иран и один из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сети аккаунтов удалены в рамках борьбы с «зарубежным влиянием». Аккаунты удалены как из социальной сети Facebook, так и из подконтрольной ей сети Instagram.

Утверждается, что данные сети аккаунтов якобы были нацелены на США, Северную Африку и Латинскую Америку.

В Facebook заявили, что удалили эти аккаунты не на основании опубликованного в них контента, а на основании действий данных аккаунтов.