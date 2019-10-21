Казань, , 20:43 — REGNUM К Татарии в ночь на 21 октября подошел теплый фронт западного циклона. Об этом ИА REGNUM сообщили в ФГБУ Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

Днем 21 октября в основном на территории республики была теплая и дождливая погода, температура воздуха в среднем составляла до +11 °C, в западных районах — до +14 °C.

Во вторник в республике также ожидаются умеренные дожди, днем воздух прогреется до 7−12 °С. В среду при аналогичной дневной температуре в ночные часы столбики термометров могут упасть до — 2 °C.

Однако днем до конца текущей недели будут сохраняться теплая, но дождливая погода — 9−14 °С, ночью средняя температура составил 2−7°С.

Как сообщало ИА REGNUM, сентябрь не только в Татарии, но и во всем Приволжском федеральном округе был достаточно холодным. В Казани даже выпадал снег. В конце сентября были заморозки — ночная температура опускалась до — 3 °C.