Исламабад, , 20:16 — REGNUM 21 октября посол Японии в Пакистане Кунинори Матсуда заявил, что его страна намерена приглашать квалифицированных работников из Пакистана, представляя им рабочие визы и принимая их семьи.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, японский посол отметил, что его правительство подпишет меморандум о взаимопонимании с правительством Пакистана, который откроет путь большему числу квалифицированных работников в Страну восходящего солнца. По словам Кунинори Матсуды, условием для получения рабочей вицы в Японии является владение японским языком, изучить который, по словам посла, «совсем несложно».

Также посол подчеркнул, что пакистанцы, проработавшие в Японии пять лет, смогут пригласить к себе свои семьи. На данный момент в Японии уже трудится небольшое число пакистанцев.