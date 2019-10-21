Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 19:56 — REGNUM На Ямале из микрорайона Коротчаево Нового Уренгоя до посёлка Уренгой Пуровского района и обратно пассажиров через реку Пур будут возить вездеходы на воздушной подушке. Понтонная переправа прекратила деятельность 19 октября, сообщили корреспонденту РЕ в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Отмечается, что пассажиры с уренгойской пропиской переправляются через реку Пур на воздушных подушках бесплатно. Талоны на проезд действуют в течение всего периода движения судов ООО «ПурРечФлот».

В случае ухудшения погодных условий — усиление ветра, увеличение количества шуги или технической неисправности — суда на воздушной подушке ООО «ПурРечФлот» приостановят свою работу на неопределённый срок.