Вашингтон, , 19:50 — REGNUM Новый мод (модификация) Skyrim Witcherк игре The Elder Scrolls V: Skyrim добавил в неё новых монстров, оружие, доспехи, руны, зелья и книги из игр CD Projekt Red по вселенной серии книг «Ведьмак» Анджея Сапковского. Об этом 21 октября сообщил портал DSOGaming.

Разработкой модификации занимается энтузиаст под ником Talyn82. Она представляет собой доработку мода Skyrim Witcher Experience, который ранее выпустил пользователь платформы Nexus Mods под ником AlphaWolF. Стоит отметить, что Skyrim Witcher вышел как для оригинальной The Elder Scrolls V: Skyrim, так и для версии игры The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что один из поклонников The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition выпустил модификацию, которая добавила в неё 200 новых «тщательно сбалансированных заклинаний».

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: геймеры сравнили графику Red Dead Redemption 2 для ПК и Xbox