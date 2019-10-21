Исламабад, , 20:10 — REGNUM 21 октября специальный помощник премьер-министра Пакистана по вопросам здравоохранения доктор Зафар Мирза заявил, что правительство страны запустит специальную программу, обеспечивающую доступность медикаментов для граждан.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, доктор Зафар Мирза отметил, что ранее у Пакистана никогда не было своей политики в области медикаментов, хотя ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) рекомендует всем странам ее разработать. Программа, которая в ближайшее время будет запущена в Пакистане, позволит устанавливать единые цены на самые необходимые лекарства, а также контролировать их производство и уровень качества.

По словам помощника пакистанского премьера, аптеки, продающие лекарства по завышенным ценам «понесут суровое наказание». Граждане сами смогут сообщать о фактах завышения цен по специальной «горячей линии».