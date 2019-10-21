Демянск, Новгородская область, , 19:46 — REGNUM Останки красноармейца Бориса Лебедева, поднятые новгородскими поисковиками в ходе уникальных подводных работ со дня озера Вельё под Демянском, переданы на его малую родину, в Ярославскую область. Как сообщили ИА REGNUM в поисковой экспедиции «Долина», найти родственников солдата помогли поисковики из Рыбинска.

Борис Лебедев, 1918 года рождения, уроженец деревни Журавлёво Ярославской области, пропал без вести в ноябре 1941 года. Поисковикам удалось разыскать его праправнучку Анну Андронову, которой и были переданы останки героя. Анна Андронова поблагодарила поисковиков за их нелегкое, но такое важное дело, добавив, что все эти годы семья надеялась узнать, где погиб их родственник.

Останки красноармейца на малую родину доставит член новгородского поискового отряда «Гвардия» Александр Савельев, проживающий в Рыбинске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уникальные поисковые подводные работы в окрестностях и акватории озера Вельё под Демянском велись с 15 августа 2019 года. За неделю были обнаружены останки 19 солдат. Со дна были подняты личные вещи погибших. Среди них — четыре котелка с надписями и один пластиковый медальон с вкладышем, который был отправлен на экспертизу. Удалось установить, что он принадлежал Борису Лебедеву.

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