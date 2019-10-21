Нью-Йорк, США, , 19:38 — REGNUM В сети опубликовали видео со сравнением графики версий игры Red Dead Redemption 2 для консолей и ПК. Ролик был опубликован 20 октября на YouTube-канале Cycu1.

При создании видео они использовали кадры из первого трейлера игры, который издательская компания Rockstar Games выпустила 17 октября 2019 года. Они cравнили их со скриншотами, сделанными на консоли Xbox One X. Многие пользователи в комментариях отметили, что графика ПК-версии заметно лучше.

Релиз Red Dead Redemption 2 на ПК запланирован на 5 ноября 2019 года, компания Rockstar уже принимает предзаказы. Игра предстоявляет собой вестерн, выполненный в жанрах action-adventure (приключенческая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) и шутер от третьего лица с открытым миром. Её действие происходит в 1899 году на Диком Западе.

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