п.г.т. Усвяты, , 19:32 — REGNUM В деревне Чурилово Усвятского района Псковской области на братском захоронении перезахоронили останки 45 бойцов Красной армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны во время освободительной операции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, останки воинов были обнаружены участниками местного поискового отряда «Гвоздика».

По словам начальника штаба поискового отряда «Гвоздика» Михаила Лазукина, судьбу погибших красноармейцев удалось восстановить благодаря найденному медальону — его владельцем оказался уроженец Новосибирской области, 19-летний боец 158-го отдельного лыжного батальона Борис Григорьевич Карцев. Работа с архивными документами помогла установить имена ещё 25 погибших солдат.

«Всем этим ребятам, новосибирцам, было по 18−19 лет. У них ещё не было ни семей, ни детей. Шанс того, что у Бориса Карцева есть прямые потомки, очень маленький, но поиски продолжаются», — отметил Михаил Лазукин.