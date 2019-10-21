п.г.т. Усвяты, 21 октября 2019, 19:32 — REGNUM В деревне Чурилово Усвятского района Псковской области на братском захоронении перезахоронили останки 45 бойцов Красной армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны во время освободительной операции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, останки воинов были обнаружены участниками местного поискового отряда «Гвоздика».
В 1942 году в деревне Чурилово располагалось крупное немецкое подразделение: автомобильные мастерские, склад боеприпасов и около 200 солдат. Командование разработало план взятия этих деревень силами партизанских отрядов и 21-й бригады 4-й ударной армии. Согласно архивным документам, бойцы лыжного батальона погибли 10 апреля 1942 года во время разведки, попав под обстрел.
По словам начальника штаба поискового отряда «Гвоздика» Михаила Лазукина, судьбу погибших красноармейцев удалось восстановить благодаря найденному медальону — его владельцем оказался уроженец Новосибирской области, 19-летний боец 158-го отдельного лыжного батальона Борис Григорьевич Карцев. Работа с архивными документами помогла установить имена ещё 25 погибших солдат.
«Всем этим ребятам, новосибирцам, было по 18−19 лет. У них ещё не было ни семей, ни детей. Шанс того, что у Бориса Карцева есть прямые потомки, очень маленький, но поиски продолжаются», — отметил Михаил Лазукин.