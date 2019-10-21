Мурманск, , 18:54 — REGNUM Председатель мурманского регионального отделения «Единой России» Юлия Величко оказалась в центре скандала из-за опубликованного ею фото, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Партийный лидер разместила в Instagram фото холодильника, доверху заполненного банками с красной икрой. «Кризис?! Нее, не слышали!» — гласит подпись к фото.

Пост вызвал волну возмущения. Многие подписчики шутку не оценили.

«Кому-то к пенсии прибавили 77 рублей, а у «слуги народа» икра в пят рядов…»

«Вам не стыдно? При том условии, что вы чувствуете себя лучше, чем 95% населения страны. Думаю, что не стыдно»

«В прокуратуру обращение отправлено», — написали пользователи Instagram под фото Величко.

Волна возмущения дошла до руководства «Единой России» — заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко призвал Юлию Величко извиниться за свой провокационный жест.

«Могу посоветовать Юлии Величко одно — принести публичные извинения за данную публикацию и больше не допускать подобного. Для многих миллионов наших сограждан подобного рода поступки и подобного рода фотографии выглядят вызывающе, обижают людей и побуждают к внутреннему социальному протесту. Такие вещи просто недопустимы», — цитирует Ревенко «СеверПост».

В ответ на реакцию людей Юлия Величко опубликовала ее один пост — снова с холодильником, но уже без икры.

«Всем, кто успел за меня порадоваться, — благодарю! Но, к сожалению, на предыдущем фото — не мой холодильник. А в моем холодильнике икры нет, зато! есть варенье морошковое и брусничное — тоже дары Севера, вкусные и полезные! Однако это не отменяет того факта, что с икрой в Мурманской области — все в порядке», — написала она.