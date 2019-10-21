Бангкок, , 19:07 — REGNUM Официальный консорт короля Таиланда Сининат Вонгватчирапхакди разжалована и лишена всех титулов монархом страны. Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) 21 октября подписал соответствующее заявление, имеющее силу указа, которое было опубликовано в Royal Government Gazette, специальном издании для публикации законов и королевских указов, вступающих в силу с момента опубликования.

Генерал-майора сухопутных войск, 34-летняя Сининат Вонгватчирапхакди, ставшая в июле текущего года первым за сто лет королевским консортом, была разжалована, как сказано в заявлении, «за проявленное отсутствие преданности королю и королеве Таиланда».

Решение о разжаловании и лишении титула консорта короля было принято в полном соответствии со статьями Конституции страны, а также на основании законов о государственной и военной службе Таиланда.

Отмечается, что Вонгватчирапхакди пыталась повлиять на решение короля вступить в законный брак и короновать Её Величество королеву Таиланда Сутхиду. После свадьбы и коронации короля и королевы монарх Таиланда принял решение возродить древний титул королевского консорта и даровать его Вонгватчирапхакди. После этого, как сказано в заявлении, консорт пыталась «всеми способами включая распространение ложной информации о своем статусе и правах» повысить свой статус. Такие действия консорта, как сказано в документе, стали «угрожать единству в среде королевских служащих и военнослужащих, состоящих при королевском дворе, и безопасности государства».

Напомним, что титул консорта в монархиях носят некоронованные супруги королевских особ, либо спутницы монарха без королевского звания. В Таиланде титул консорта до 2019 год не присваивался с начала XX века.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что церемония коронации нового короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна Бодинтхаратхеппхаяварангкуна прошла в Таиланде в мае текущего года.

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