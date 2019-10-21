Копенгаген, , 18:37 — REGNUM Представители Профсоюза юристов и правоведов Дании раскритиковали рассматриваемый в настоящее время законопроект о наделении министра по делам иностранцев и интеграции правом лишать исламистов-бипатридов датского гражданства. Представители профсоюза полагают, что такие лица должны предстать перед судом прежде, чем будет принято решение о лишении их датского паспорта.

«Мы считаем, что это неправильный законопроект, и его нужно отозвать. Подобная мера, предполагающая лишение гражданских прав, должна приниматься решением суда, а не министра», — заявил председатель профсоюза Бьёрн Эльмквист. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Глава датского интеграционного ведомства Маттиас Тесфайе, в свою очередь, отметил, что лицо, у которого будет отнято гражданство, будет иметь право в течение четырех недель подать апелляцию в суд. «Если решение по каким-либо причинам не будет устраивать то или иное лицо, оно всегда сможет обратиться в суд. Это то, что мы называем принципом разделения властей», — добавил глава ведомства.