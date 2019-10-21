Копенгаген, , 18:53 — REGNUM Министр науки, технологий и инноваций Дании Ане Хальсбо Йёргенсен отменит ежегодное сокращение финансирования Центра помощи для студентов. Ранее, однако, социал-демократическое правительство планировало сохранить эту тенденцию.

«Я приняла решение, что Центр помощи для студентов, который находится в ведении нашего ведомства, не должен будет экономить свои финансовые средства в следующем году. Центр — это то место, куда студенты могут прийти за советом или просто поговорить в сложные жизненные моменты. Более 5200 студентов обратились за помощью в прошлом году», — отметила глава датского ведомства. Политик считает, что Центр должен иметь возможность продолжать выполнять свою важную функцию в учебном процессе. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Министр также выразила беспокойство в связи с тем, что число студентов, испытывающих стресс во время учебы, с каждом годом растет.