Москва, , 18:28 — REGNUM Новые назначения в Совете по правам человека позволят усилить деятельность органа по развитию институтов гражданского общества в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

«Мы в Общественной палате с некоторым сожалением наблюдаем назначение Фадеева, потому что Валерий Александрович на протяжении серьёзного времени продвигал вперёд повестку Общественной палаты и при этом глубоко затрагивал целый ряд вопросов. Но, как говорится, дальше ничего не поделать. Решение принято. И поэтому мы не сомневаемся, что Валерий Александрович придаст новый импульс СПЧ», — заявил Григорьев.

По его мнению, назначение Фадеева уравновесит направления деятельности СПЧ, работа которого в последнее время стала носить достаточно односторонний характер.

«Мы видим, что за последнее время СПЧ занимался достаточно узкоспециализированными вопросами. Совет при президенте по защите прав человека и развитию гражданского общества, но по развитию гражданского общества деятельность СПЧ была достаточно скромной. В последнее время СПЧ занимался защитой эксклюзивно прав человека и, более того, члены СПЧ фокусировались на защите только заключённых, забывая о том, что есть множество других людей, чьи права также нарушены», — подчеркнул он.

Тому же поспособствуют приход и других новых лиц. По мнению Григорьева, обновление состава позволит отныне уделять более пристальное внимание проблемам в регионах помимо столицы.

«СПЧ страдал от того, что это был скорее не совет, который занимался защитой прав человека на уровне всей страны, где были бы представлены правозащитники всех регионов. Это был скорее совет правозащитников Садового кольца. Вот этот голос регионов, полагаю, очень усилится», — указал он.

Наконец, целый ряд членов СПЧ были не независимыми правозащитниками, а, скорее, политиками, которые поддерживали те или иные политические силы.

«Отсутствие политизации СПЧ, на мой взгляд, было бы очень полезно с тем, чтобы защищались права всех категорий, чьи права нужно защищать. И чтобы был слышен региональный голос, чего в последнее время было мало, и чтобы орган был независимым, не играл на стороне тех или иных политических сил», — добавил Григорьев.

Занимавший ранее пост главы президентского Совета по правам человека 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку, и вместо него теперь назначен Валерий Фадеев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 21 октября.

Кроме того, решением главы государства из Совета исключены политолог Екатерина Шульман, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский. С другой стороны, в состав СПЧ вошёл журналист Кирилл Вышинский.