Екатеринбург, , 18:33 — REGNUM Отставной генерал-майор, Герой России Роман Шадрин станет помощником свердловского вице-губернатора Сергея Бидонько. Об этом сообщает ИА Znak.

Как сообщил сам Бидонько, Шадрин будет курировать вопросы патриотического воспитания в регионе. В области планируют усилить работу в данном направлении, и власти решили, что генерал-майор в отставке «подходит» для этих задач.

На новую работу Шадрин выйдет уже с 1 ноября. Герой России будет прикреплен к департаменту внутренней политики.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Роман Шадрин ушёл с должности главы Парка Маяковского в Екатеринбурге, которым руководил с осени 2015 года. До этого времени Герой России несколько месяцев находился в Луганской народной республике, где даже занимал пост заместителя министра государственной безопасности.

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