Курск, , 18:12 — REGNUM В Курске капитальный ремонт жилого дома № 16 на улице 2-й Кожевенной остановили из-за протестов общественников. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Дом из красного кирпича с арочными окнами, построенный на рубеже ХIХ и ХХ веков, признан объектом культурного наследия. В ходе ремонта подрядчик изменил цвет здания и форму окон, что вызвало возмущение общественников.

По словам главы регионального фонда капремонта Геннадия Баева, подрядчик работал только с пристройкой к дому, которая объектом культурного наследия не является. Однако работы приостановили, пока новый проект по ремонту не будет разработан и согласован с Управлением по охране объектов культурного наследия.