Москва, , 18:10 — REGNUM Уход Михаила Федотова с поста главы Совета по правам человека может создать новые возможности для развития этого органа в тех направлениях деятельности, которым ранее уделялось недостаточно внимания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Это решение очень давно ожидалось. Связано оно было с тем, что Федотов был человеком совсем-совсем своей эпохи, эпохи кухонных разговоров, выходов на Красную площадь в день ввода войск в Чехословакию и так далее. Это восьмидесятые и начало девяностых годов — вот тогда он был уместен. Сейчас СПЧ в связи с несовременностью Федотова реально потерял динамизм в том, что касается сути своей работы», — заявил Данилин.

По его мнению, при Федотове круг деятельности Совета по правам человека сузился до «правозащитной структуры демшизового толка», которая защищала исключительно политические права, при этом лишь узкой группы лиц.

«Его отставка своевременна, она нужна для того, чтобы СПЧ наконец-то занялся серьёзным обеспечением защиты прав людей. Это права человека труда, права женщин, права детей. Всё это требует постоянной защиты, постоянной работы, а не упора лишь в одну точку, и всё», — подчеркнул он.

Занимавший ранее пост главы президентского Совета по правам человека 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку, и вместо него теперь назначен Валерий Фадеев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 21 октября.

Кроме того, решением главы государства из Совета исключены политолог Екатерина Шульман, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский. С другой стороны, в состав СПЧ вошёл журналист Кирилл Вышинский.