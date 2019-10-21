Черкесск, , 18:04 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выявлены нарушения в работе ПАО «Ростелеком». В ходе проверки прокуратуры компанию уличили в некачественном предоставлении услуг связи, сообщили 21 октября ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, не в полном объеме производится информирование абонентов о номерах из ресурса нумерации, присвоенных таксофонам. Еще одно нарушение связано с плохим качеством исходящего соединения на телефонные номера экстренных служб — звонящий не слышит абонента.

В связи с данными нарушениями в адрес руководства «Ростелекома» внесено представление с требованием устранить их. Кроме того, возбуждено дело об АП за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией. В настоящее время оно направлено на рассмотрение в мировой суд города Черкесска.