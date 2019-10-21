Балаково, Саратовская область, , 18:00 — REGNUM В городе Балаково при поддержке «ФосАгро» прошел масштабный «Фестиваль добрых дел», приуроченный к Международному дню хлеба (отмечается 16 октября).

Центральным событием праздника стала выставка работ участников муниципального конкурса «Добрый хлеб». Пироги, блины и калачи приготовили 16 команд. Команды формировались по разным принципам, какие-то были чисто семейными или соседскими, а некоторые представляли городские предприятия и организации. Свежую продукцию можно было попробовать прямо на празднике.

«У меня сегодня пшеничный хлебушек из цельнозерновой муки, — рассказывает многодетная мама Марина Мезенцева. — Рецепт простой: мука, вода, закваска, сахар, соль. В отличие от дрожжевого хлеба он более плотный, им быстро наедаешься. «Изюминка» хлеба на закваске — лёгкая кислинка. Когда я училась его печь, бывало, что он не поднимался, но в итоге наша семья уже несколько лет не покупает магазинный хлеб — печём сами, мне помогают дети».

Все участники конкурса были награждены дипломами и поощрительными призами, а на первом месте оказалась команда самых маленьких участников «Хлеб да соль».

«Видно, что команды тщательно подготовились, подошли с душой — отметила начальник отдела по спорту, физической культуре, молодёжной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района, председатель жюри Елена Грибушина. — Явных лидеров, на мой взгляд, было три — выбрать из них достаточно сложно».

На нескольких площадках Театра юного зрителя проходила презентация благотворительных проектов, реализуемых на территории Балаковского района и в Саратовской области при поддержке «ФосАгро». О себе рассказали представители движения «Детям России — Образование, здоровье и духовность (ДРОЗД)», проекта «ФосАгро-Школы», физкультурно-оздоровительного комплекса Балаковского филиала АО «Апатит» и санаторно-гостиничного комплекса «Изумруд».

Горожанам были презентованы проекты, которые поддерживает компания. В частности, состоялась выставка работ балаковских художников — участников конкурса «Апатитовый пленэр». Свои достижения продемонстрировали баскетбольный клуб «Автодор» и спидвейный клуб «Турбина». Гости праздника могли пройти мастер-классы по народным промыслам и посетить выездную экспозицию Музея истории г. Балаково. Еще участники фестиваля смогли посмотреть спектакль Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова «Вверх тормашками», представление артистов театра фокусов «Самокат» и химическое шоу.

Всего праздник посетили около 1200 человек. Среди них были не только жители Балаково, но и гости города, специально приехавшие принять участие в фестивале.

«Я очень рад, что в этот осенний солнечный день балаковцы откликнулись на наше приглашение и пришли на мероприятие, — говорит заместитель директора ПАО «ФосАгро» по работе с государственными органами власти Валерий Фёдоров. — Это наш экзамен, который называется «Фестиваль добрых дел». Руководство компании приняло решение провести во всех городах присутствия такие фестивали — прийти к горожанам со своим отчётом: как мы живём, как мы работаем. В народе говорят: «Цыплят по осени считают», поэтому и мы говорим: «Давайте смотреть, что мы сделали». Работаем мы, честно говоря, хорошо — в этом году выпустим 9,5 миллионов тонн экологичных удобрений. Каждый год «ФосАгро» направляет 2,5 миллиарда рублей на благотворительность. В Балаково за пять лет мы вложили в социальные и благотворительные проекты более 1 миллиарда рублей!».

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