Сухум, , 18:25 — REGNUM Об отставке с занимаемой должности объявил глава администрации столицы Абхазии Адгур Харазия. Соответствующее заявление Харазия сделал 21 октября на брифинге, передаёт Sputnik Абхазия.

Мэр Сухума отметил, что за пять лет работы в должности главы администрации города, начиная с 2014 года, было сделано немало, но предстоит сделать ещё больше.

Мэр попросил прощения у тех, кому не смог помочь и отметил, что уходит с поста мэра потому, что никогда не цеплялся за место.

Также Харазия отметил, что вокруг его предполагаемой отставки ходило много слухов, хотя сам он никогда не видел соответствующего указа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о назначении Валерия Бганбапремьер-министром Абхазии. Соответствующий указ был подписан президентом Абхазии Раулем Хаджимба.

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