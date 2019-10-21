Екатеринбург, , 17:57 — REGNUM Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова вынесла предостережение заместителю мэра Игорю Ощепкову из-за гололёда на улицах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Предостережение было вынесено для «недопущения нарушения действующего законодательства и прав жителей г. Екатеринбурга на безопасные условия жизнедеятельности». В мэрии обязаны бороться с гололёдом, напомнили в надзорном органе.

Прокуратура города также проверит готовность коммунальных служб города к уборке дорог в зимний период, а также подготовку городского транспорта к работе зимой.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 октября 2019 года на Среднем Урале выпал ледяной дождь. После этого образовался гололёд.

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