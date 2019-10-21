Екатеринбург, , 17:46 — REGNUM Медицинские карты Свердловского областного онкологического диспансера (Екатеринбург) действительно хранились в подвальном помещении. Об этом заявил и. о. главного врача учреждения Дмитрий Емельянов, сообщает Е1.

По словам Емельянова, документы хранились некоторое время в подвале главного корпуса учреждения. Карты находились в коробках и папках. Врачам пришлось перенести документацию в подвал из-за того, что в здании архива был ремонт.

«В настоящее время ремонтные работы окончены, медицинские карты находятся в архиве», — сказал и. о. главврача.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные СМИ обнаружили, что тысячи медицинских карт Свердловского областного онкологического диспансера хранились в подвальном помещении. Могли быть нарушены правила хранения документов.

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