Льгов, Курская область, , 17:33 — REGNUM В городе Льгове (Курская область) после скандала привели в порядок братскую могилу с останками 83 бойцов Красной армии, погибших в 1943 году. Об этом сообщил портал «Курск сегодня».

Расположенная на местном кладбище братская могила оказалась в центре скандала 19 октября. Очевидцы поделились фотографиями, на которых запечатлели образовавшуюся на братской могиле свалку из листвы, сухих веток, искусственных венков и цветов. Гора мусора была свалена прямо перед постаментом, посвящённым советским солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне.

На ликвидацию свалки потребовалось два дня. 21 октября братскую могилу уже привели в подобающий вид. При этом куряне считают, что местные власти обратили внимание н проблему только из-за резонансных публикаций в СМИ.