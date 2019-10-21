Грузия, , 17:15 — REGNUM Вакцинация против гриппа в Грузии начнется с первых чисел ноября. Об этом сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает Первый канал Грузинского телевидения.

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Как рассказал Гамкрелидзе, бесплатная вакцина будет завезена в Грузию с 29 октября в количестве более 100 тыс. единиц препарата. Вакцины заранее распределены на риск-группы.

Ранее вакцину в Грузии было завести невозможно ввиду того, что Всемирная организация здравоохранения на месяц задержала прогнозирование вируса гриппа во всем мире, отметил Гамкрелидзе.