Волгоград, , 17:17 — REGNUM В Тракторозаводском районе Волгограда возведут областную инфекционную больницу на 160 взрослых инфекционных коек и 20 посещений в смену. Новое медучреждение будет отвечать стандартам клиник федерального уровня. Уже заключён госконтракт на проектирование, сообщили 21 октября в пресс-службе правительства региона.

Больница должна расположиться в восьми корпусах: это будет и отдельно стоящая поликлиника, патологоанатомическое отделение, хозяйственные службы. Два лечебных корпуса соединят наземным крытым переходом с лабораторией. Помимо профильных отделений в медучреждении разместят реанимацию и блок интенсивной терапии, а также диагностическое боксированное отделение со вспомогательными помещениями, которое при необходимости может работать как инфекционный госпиталь.

Проектировщиком стало ООО «Проектно-строительная компания «Центр инженерных технологий». Госконтракт рассчитан на 12 месяцев с учётом экспертизы, а затем после определения подрядной организации стартуют строительно-монтажные работы.