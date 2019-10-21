Пули-Хумри, Афганистан, , 18:38 — REGNUM 20 октября официальные представители правительства провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) заявили, что на территории этого региона началась беспрецедентная программа по вакцинации детей от полиомиелита.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», эта программа проводится департаментом здравоохранения правительства провинции Бадахшан совместно со специалистами Всемирной организации здравоохранения. В рамках программы, в которой будет задействовано 360 специалистов сферы здравоохранения, вакцинацию пройдут 300 тысяч детей.

По словам официальных представителей правительства провинции Баглан, эта беспрецедентная программа по вакцинации детей от полиомиелита окажет огромное содействие делу борьбы с этим заболеванием в Афганистане и спасет тысячи жизней.

Официальные представители правительства провинции Баглан также призвали местное население оказывать все необходимое содействие работникам программы, что позволит как можно большему числу детей пройти вакцинацию от полиомиелита.