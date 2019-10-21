Файзабад, Афганистан, , 18:42 — REGNUM 20 октября официальный представитель губернатора афганской провинции Бадахшан (столица провинции — г. Файзабад) заявил, что 400 временно перемещенных семей получили финансовую помощь.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», семьи были перемещены из нескольких уездов провинции Бадахшан, которые стали местом столкновений между Национальными силами безопасности и обороны и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам официального представителя губернатора провинции Бадахшан, каждая из семей получила по 153 долл. США. Эта сумма должна поспособствовать улучшению их тяжелого положения в преддверии наступления зимы. Он также отметил, что правительство провинции и дальше будет оказывать помощь временно перемещенным лицам.

В этой связи глава департамента провинции Бадахшан по вопросам беженцев и репатриантов призвал органы центрального правительства и независимые правительственные организации оказать всю возможную поддержку временно перемещённым лица в провинции Бадахшан.