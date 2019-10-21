Магас, , 17:06 — REGNUM Суд Ингушетии постановил выплатить компенсацию родным Магомеда Долиева, погибшего от рук сотрудников полиции. Сумма выплат составит полтора миллиона рублей. Выплачивать ее обязали МВД, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Однако адвокат матери погибшего заявил, что решение Магассского суда будет обжаловано, так как «судья в десять раз уменьшил сумму компенсации морального вреда», которая была заявлена в заявлении пострадавшей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Ингушетии произошел инцидент в стенах центра по противодействию экстремизму МВД. Выбивая показания из задержанного, сотрудники центра насмерть забили его. Было возбуждено уголовное дело, главным фигурантом которого стал начальник центра Тимур Хамхоев. Вскрылись и другие тяжкие преступления, в том числе вымогательства крупных денежных сумм. В настоящее время по данному делу осуждены семь человек.

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