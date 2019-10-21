Кострома, , 17:06 — REGNUM В ближайшие два года Костромская область получит 700 млн рублей на развитие образования, — сообщает ГТРК «Кострома».

На эти средства в 110 образовательных учреждениях создадут центры цифрового и гуманитарного образования «Точки роста», в пяти школах — интернатах обновят материально — техническую базу мастерских, в четырех городах создадут современные центры цифрового образования детей, а на базе Костромского торгово-экономического колледжа — Центр опережающей профессиональной подготовки.

Также в рамках проекта «Успех каждого ребенка» в следующем году в регионе будет работать мобильный детский технопарк «Кванториум».

В 2022 году в областной столице планируют открыть региональный центр поиска и поддержки одаренных детей «Антарес».

Костромская область стала одним из победителей нацпроекта «Образование». Национальный проект «Образование» — это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач: вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.