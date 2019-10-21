Екатеринбург, , 17:04 — REGNUM В подвале Свердловского областного онкологического диспансера в Екатеринбурге несколько месяцев пролежали медицинские карты пациентов, проходивших лечение в учреждении. Об этом сообщает Е1.

По данным портала, документы были вывезены из архива диспансера перед проверкой противопожарной безопасности весной 2019 года. Медкарты пролежали в подвале несколько месяцев.

На опубликованных фотографиях видно, что часть карт находятся в помятом состоянии в помещении, не предназначенном для хранения документов. По мнению эксперта, налицо нарушение норм хранения документов, а также пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Алеметьевской больнице (Татария) вывезли на свалку медкарты пациентов вместе с отходами. На месте сброса мусора было найдено 67 медицинских документов.

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