Рязань, , 16:59 — REGNUM В областной детской кинической больнице Рязани спасли девушку, проглотившую вилку. Достать инородный предмет можно было только с помощью хирургической операции. Столовый прибор, который извлекли из желудка, имеет стандартную форму и размер, сообщили 21 октября в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

17-летняя пациентка рассказала, что вилку проглотила случайно. После обследования подростка решено было оперировать: врач-эндоскопист не смог бы достать столовый прибор, т. к он располагался зубцами вверх.

«Тянуть вилку из желудка вверх эндоскопическим сачком оказалось невозможным, т.к. острые зубцы могли повредить ткани внутренних органов. Поэтому приняли решение оперировать. Через небольшие разрезы на животе ввели инструменты, захватили вилку внутри желудка и извлекли.», — пояснил и.о. заведующего хирургическим отделением ОДКБ Олег Ларькин.

Операция длилась несколько минут. Пациентку уже готовят к выписке. Вилка пополнит коллекцию предметов, которые достают врачи у детей