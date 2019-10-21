Рязань, 21 октября 2019, 16:59 — REGNUM В областной детской кинической больнице Рязани спасли девушку, проглотившую вилку. Достать инородный предмет можно было только с помощью хирургической операции. Столовый прибор, который извлекли из желудка, имеет стандартную форму и размер, сообщили 21 октября в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
17-летняя пациентка рассказала, что вилку проглотила случайно. После обследования подростка решено было оперировать: врач-эндоскопист не смог бы достать столовый прибор, т. к он располагался зубцами вверх.
Операция длилась несколько минут. Пациентку уже готовят к выписке. Вилка пополнит коллекцию предметов, которые достают врачи у детей