Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM Санкт-Петербургский государственный университет решил приостановить на неопределенный срок подготовку к переезду в Пушкинский район, так как от универсантов поступили предложения по изменению проекта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в вузе.

В СПбГУ напомнили, что с 23 сентября в вузе пять рабочих групп собирают и обобщают предложения универсантов, связанные со строительством кампуса в Пушкинском районе.

Комиссия должна была рассмотреть заявку вуза на изменение Правил землепользования и застройки так, чтобы строительство кампуса за 45 млрд рублей в Шушарах стало возможным. Но в последний момент вопрос отложили по инициативе заявителя.

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СПбГУ сообщил, что приступил к некоторому пересмотру проекта.

«На данный момент было получено уже несколько сотен предложений. Анализируя их, мы пришли к выводу, что нам необходимо внести несколько дополнений в документы. Именно поэтому СПбГУ попросил приостановить рассмотрение вопроса», — заявили в пресс-службе вуза.

Отметим, тысячи преподавателей, выпускников, студентов и представителей высшей школы выступили против переезда СПбГУ из центра Петербурга на земли совхоза «Детскосельский», однако в самом вузе говорят о проекте как о решенном и необходимом предприятии.

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