Воронеж, 21 октября 2019, 16:34 — REGNUM Реконструкция проспекта Революции — центральной улицы Воронежа — начнётся в 2020 году. На 2020 год запланировано и открытие обновлённого парка «Орлёнок», в котором в настоящее время проводится реконструкция. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 21 октября на еженедельном планёрном совещании в правительстве региона, которое провёл губернатор Александр Гусев.
Мэр Воронежа Вадим Кстенин, в частности, сообщил, что в 2019 году за счет средств консолидированного бюджета было благоустроено 74 дворовые территории. Также проведены благоустроительные работы на бульваре по ул. Димитрова, приведены в порядок сквер им. Пушкина и территория, прилегающая к театру оперы и балета. Продолжается реконструкция парка «Орленок», который планируется открыть для посетителей летом 2020 года.
Глава города рассказал, что в Воронеже ведется работа по освоению и обустройству малых общественных пространств — скверы, зоны отдыха создаются на небольших участках непосредственно рядом с жилыми кварталами, в шаговой доступности от места жительства воронежцев. В 2019 году в Воронеже проводятся работы на 39 таких пространствах, некоторые из них фактически были созданы с нуля, всего в эти объекты было вложено 71 млн рублей, объем внебюджетного финансирования благоустройства малых общественных пространств составил 42 млн рублей.
Также глава города доложил, что до конца 2019 года планируется завершить разработку концепции развития Петровской набережной и парковой зоны «Бринкманский сад», а также разработку проектно-сметной документации по реконструкции парка «Южный» и проспекта Революции. Работы по реконструкции проспекта Революции намерены начать в 2020 году, после мероприятий к 75-летию Победы.