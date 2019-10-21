Воронеж, , 16:34 — REGNUM Реконструкция проспекта Революции — центральной улицы Воронежа — начнётся в 2020 году. На 2020 год запланировано и открытие обновлённого парка «Орлёнок», в котором в настоящее время проводится реконструкция. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 21 октября на еженедельном планёрном совещании в правительстве региона, которое провёл губернатор Александр Гусев.

Еженедельное совещание в правительстве Воронежской области Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Мэр Воронежа Вадим Кстенин, в частности, сообщил, что в 2019 году за счет средств консолидированного бюджета было благоустроено 74 дворовые территории. Также проведены благоустроительные работы на бульваре по ул. Димитрова, приведены в порядок сквер им. Пушкина и территория, прилегающая к театру оперы и балета. Продолжается реконструкция парка «Орленок», который планируется открыть для посетителей летом 2020 года.

Глава города рассказал, что в Воронеже ведется работа по освоению и обустройству малых общественных пространств — скверы, зоны отдыха создаются на небольших участках непосредственно рядом с жилыми кварталами, в шаговой доступности от места жительства воронежцев. В 2019 году в Воронеже проводятся работы на 39 таких пространствах, некоторые из них фактически были созданы с нуля, всего в эти объекты было вложено 71 млн рублей, объем внебюджетного финансирования благоустройства малых общественных пространств составил 42 млн рублей.

«Идея очень хорошая. Давайте договоримся, что и впредь освобождающиеся после сноса аварийных зданий участки, которые не будут вовлечены в программу комплексного развития застроенных территорий, должны планироваться именно под общественные пространства. Уплотнять точечную застройку нам ни к чему», — поддержал нововведение губернатор Александр Гусев.

Также глава города доложил, что до конца 2019 года планируется завершить разработку концепции развития Петровской набережной и парковой зоны «Бринкманский сад», а также разработку проектно-сметной документации по реконструкции парка «Южный» и проспекта Революции. Работы по реконструкции проспекта Революции намерены начать в 2020 году, после мероприятий к 75-летию Победы.