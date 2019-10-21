Москва, , 16:46 — REGNUM Расписание некоторых электричек Савёловского направления Московской железной дороги изменится в связи с ремонтом путей. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба МЖД.

Изменения в расписании будут действовать с 22 по 30 октября и с 1 по 11 ноября.

Это связано с ремонтом на первом участке путей Дмитров — Яхрома. Работы будут проводиться в период технологических «окон» с 9:20 до 17:20, в ноябре — с 9:20 до 15:20. Движение поездов на участке будет организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.

Несколько пригородных поездов будут отправляться в другое время и изменят количество остановок на маршруте. Также некоторые поезда выведут из расписания на участках Москва — Икша, Москва — Лобня и Москва — Дубна.

Пресс-служба МЖД отмечает, что ознакомиться с временным расписанием можно на официальном сайте РЖД.