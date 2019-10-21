Брянск, , 16:23 — REGNUM Во время официального визита главы РПЦ патриарха Кирилла Брянск встал в автомобильных пробках, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ограничение движения действовало на улицах Фрунзе, Комсомольская, Московская до Свенского монастыря с 07:00 до 16:00. Дополнительно была перекрыта парковка на территории от кафе «Милославский» до Свенского монастыря.

Пробка Андрей Репин © ИА REGNUM

Жители Брянска в соцсетях возмущались длительными ограничениями движения. Серьёзная пробка образовалась на проспекте Станке Димитрова. Кортеж патриарха до Свенского монастыря сопровождала охрана и сотрудники ДПС с включёнными мигалками.

Напомним, настоятель Русской православной церкви посетил Брянск с однодневным визитом 20 октября.

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