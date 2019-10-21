Тегеран, , 16:44 — REGNUM Иранский шахматист Мохаммад Амин Табатабеи отказался играть партию против своего израильского оппонента на Молодежном чемпионате мира по шахматам в Индии. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

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Раннее еще один иранский игрок Ариан Голами также отказался от игры с представителем Израиля и отказался продолжить участие в гонке. Между тем, в ходе предыдущего тура соревнований иранская шахматистка Мобина Аминасаб достигла вершины турнирной таблицы, одолев своего индийского соперника.

Молодежный чемпионат мира проводится в городе Мумбаи и включает в себя шесть соревнований в трех возрастных категориях. Всего в соревновании принимают участие 189 игроков. В 2018 году иранский шахматист Пархам Магсудлу возглавил турнирную таблицу чемпионата.