Неаполь, Италия, , 16:09 — REGNUM За последние десять лет в Италии утроилась доля несовершеннолетних граждан, живущих в абсолютной бедности, передает информагентство Askanews в понедельник, 21 октября, со ссылкой на итоги исследования организации Save the Children.

Сейчас таких несовершеннолетних граждан в Италии — 1,2 миллиона человек (около 2% населения страны).

В абсолютной бедности, по данным за 2018 год, живут 122,5% несовершеннолетних, в 2008 году этот показатель составлял 3,7%.