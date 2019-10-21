Одесса, Украина, , 15:50 — REGNUM Владелец катера «Иволга», который затонул в акватории Чёрного моря в 2015 году, приговорён к девяти годам тюрьмы, сообщил 21 октября официальный ресурс «Судебная власть Украины».

Мужчина был признан виновным в нарушении статьи 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта).

Суд также частично удовлетворил исковые требования потерпевших на сумму свыше 2 млн гривен.

Напомним, в 2015 году катер «Иволга» перевернулся и затонул у побережья Затоки Одесской области. Погибли 12 человека из 36 находившихся на борту.

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