Екатеринбург, 21 октября 2019, 15:46 — REGNUM Муниципальный кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге всё-таки будет закрыт. Об этом сообщает ЕАН.
По информации агентства, учреждение проработает до 31 декабря 2019 года. Сотрудников МУПа распустят, а сам кинотеатр будет закрыт.
Работники кинотеатра уже знают о судьбе учреждения — сегодня их об этом предупредили представители Дворца пионеров и департамента по управлению муниципальным имуществом в горадминистрации.
Что будет с помещениями «Салюта» дальше, пока неизвестно.
Как сообщалоИА REGNUM, из-за неясной судьбы кинотеатра «Салют» даже подвисла реконструкция улицы Толмачёва в Екатеринбурге. Проект реконструкции был «заточен» под дальнейшее существование кинотеатра.
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