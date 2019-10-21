Екатеринбург, , 15:46 — REGNUM Муниципальный кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге всё-таки будет закрыт. Об этом сообщает ЕАН.

По информации агентства, учреждение проработает до 31 декабря 2019 года. Сотрудников МУПа распустят, а сам кинотеатр будет закрыт.

Работники кинотеатра уже знают о судьбе учреждения — сегодня их об этом предупредили представители Дворца пионеров и департамента по управлению муниципальным имуществом в горадминистрации.

Что будет с помещениями «Салюта» дальше, пока неизвестно.

Как сообщалоИА REGNUM, из-за неясной судьбы кинотеатра «Салют» даже подвисла реконструкция улицы Толмачёва в Екатеринбурге. Проект реконструкции был «заточен» под дальнейшее существование кинотеатра.

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