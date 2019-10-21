Красногорск, , 15:49 — REGNUM В Московской области 22 октября пройдет конкурс проектов «Я — волонтёр» среди сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба министра образования региона Ольги Забраловой.

В конкурсе, который пройдет в Мособлдуме, примут участие 35 детей из 10 образовательных организаций. Конкурсанты представят социально-значимые волонтерские проекты, после чего жюри выберет трех победителей. Финалисты получат медали и денежные сертификаты. В мероприятии также примут участие депутаты Мособлдумы, представители министерства образования региона и органов опеки.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области завершился первый этап конкурс по созданию социальной рекламы «Кибервызов». Второй этап стартует 28 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье стартовал детский конкурс по созданию социальной рекламы