Черкесск, , 15:41 — REGNUM Общественная палата Карачаево-Черкесии просит увеличить финансирование на лекарства для льготников. В настоящее время потребность региона на предоставление субсидий для них составляет 527 млн рублей. Из них на дорогостоящие лекарства необходимо 434 млн рублей.

При этом решить вопрос предоставления помощи всем льготникам без федеральной помощи не представляется возможным. Об этом сообщила председатель Общественной палаты Карачаево-Черкесии Вера Молдованова. По ее словам, Общественная палата готовит предложение в Народное собрание КЧР, чтобы депутаты в свою очередь вышли с инициативой в Госдуму об изменении закона о выделении дотаций субъектам РФ на финансирование выплат для льготников.

«Сейчас не более 856 рублей предоставляется на одного льготника, мы просим изменить этот закон и увеличить норматив», — цитирует ТАСС Молдованову.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года жительница Карачаево-Черкесии обратилась с жалобой о проблемах с обеспечением льготников лекарствами на «прямую линию» с Владимиром Путиным. По обращению была организована проверка СКР, однако нарушений в этой сфере выявлено не было.