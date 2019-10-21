Северодвинск, Архангельская область, , 15:39 — REGNUM Юные северодвинцы — учащиеся прогимназии №1 — заложили капсулу времени с посланием потомкам в честь 80-летия Севмаша, которое будет отмечаться 21 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Послание потомкам ученики 2 «А» класса написали на школьном уроке. Капсулу времени они должны вскрыть через 20 лет, в год столетия Севмаша», — пояснили на предприятии.

По словам генерального директора Севмаша Михаила Будниченко, выступившего на торжественной церемонии, рождение школы №1 и создание судостроительного предприятия неразрывно связаны — именно в это учебное заведение привели своих детей первые строители завода №402 и города. Капсула была заложена у фасада школы.

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