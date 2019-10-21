Гулу, Уганда, , 15:42 — REGNUM В Национальном управлении по лекарственным препаратам Уганды (NDA) распорядились о закрытии по крайней мере 23 аптек по продаже ветеринарных лекарств в северной части страны в течение одной недели. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Представитель NDA по связям с общественностью Фредрик Секьяна рассказал, что в закрытых ветеринарных аптеках работал неквалифицированный персонал, который подвергал животных неправильному лечению, обретению устойчивости к препаратам и другим осложнениям, связанным со здоровьем, включая смерть.

«Важно отметить, что за всю операцию из 92 лицензированных ветеринарных аптек в регионе 23 были закрыты. Операция по обеспечению соблюдения лицензии призвана повысить уровень соответствия требованиям торговых точек в регионе», — сказал Ссекьяна.

Операция проводилась в период с 14 по 18 октября в районах Гулу, Нвоя, Амуру, Оморо, Китгум, Ламво, Отуке, Апак, Коле, Доколо и Агаго.

В принципах лицензирования NDA от 2019 года предполагается, что в ветеринарных аптеках должны работать специалисты с медицинским, фармацевтическим или ветеринарным образованием.